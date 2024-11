Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 13.11.2024

Zaskakujące słowa ważnego polityka Platformy: "Nie będę się tłumaczył za premiera"

Michał Szczerba z Platformy Obywatelskiej został zapytany o słowa szefa rządu na temat Donalda Trumpa. odpowiedź eurodeputowanego zaskakuje. - Nie mam dostępu do informacji, do których być może miał dostęp premier. Nie będę komentował słów, do których sam się odniósł (...) Nie będę tłumaczył premiera - mówił eurodeputowany w "Sednie Sprawy".