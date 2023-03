Zapytali znaną psycholog o pomysły Mentzena na wychowanie dzieci. Ekspertka się przeraziła!

Pod osłoną nocy Komorowski wsiadł do limuzyny. To, co działo się później, woła o pomstę do nieba! ZDJĘCIA PAPARAZZI

Sławomir Mentzen zaszokował słowami o dawaniu klapsów dzieciom

Sławomir Mentzen w wywiadzie dla Wirtualnej Polski, został zapytany o "100 ustaw Mentzena", czyli projekty ustaw, które powstały już w 2019 roku. Jedno z pytań w czasie rozmowy dotyczyło tego, jak rozumie kary cielesne, ponieważ we wspomnianych projektach znalazł się też projekt nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Polityk zaproponował, by rodzice mogli stosować wobec dzieci lekkie kary cielesne, które to nie powodują uszczerbku na zdrowiu i nadmiernego cierpienia dziecka. Dziennikarz zapytał więc polityka, jakie to są te "lekkie" kary. Mentzen odparł, że chociażby klaps, a dopytany, czy jeśli ktoś dając klapsa, uderzy np. nerki, odparł, że: - Chciałbym, by normalne było, że rodzic może dać dziecku klapsa. Lider Konfederacji dodał: - Co do zasady: klaps ma dyscyplinować, więc musi być nieprzyjemny. Z badań wynika, że dzieci, które dostają klapsy, mają mniej problemów niż te, które w ogóle nie są karane.

Psycholog dziecięca przerażona pomysłami lidera Konfederacji

Podejściem do karania dzieci i mówieniu o dyscyplinującym wpływie klapsów, jak robi to Mentzen, oburzona jest znana psycholog dziecięca, Aleksandra Piotrowska. W rozmowie z Onetem nie ukrywa, co o tym myśli i mówi wprost: - Powszechna akceptacja takiego czynu ośmieliłoby tych rodziców, którzy do tej pory starają się ze wszystkich sił nad sobą zapanować. Z kolei w rodzinach, w których i tak dochodzi do takich aktów, mogłoby występować do częściej. Co, jeśli taki akceptowalny klaps, nie wystarczy? - zastanawia się zszokowana psycholog dodając, że "jest przerażona takimi pomysłami". Z ostatnich sondaży wynika, że Konfederacja może liczyć na głosy nawet około 10 proc. wyborców w najbliższych wyborach parlamentarnych.

Kim jest Sławomir Mentzen? Rodzina: żona, dzieci

Sławomir Mentzen to polityk Konfederacji, urodził się w 1986 roku w Toruniu. Ukończył ekonomię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prywatnie jest żonaty z Agnieszką, z którą ma troje dzieci.

Mentzen: "Naszym celem jest, byśmy uzyskali realny wpływ na politykę państwa polskiego" [Sedno Sprawy] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.