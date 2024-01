Opinie Polaków o zmianach w TVP. „Jak w stanie wojennym”

To koniec prokuratora i ministra sprawiedliwości w jednej osobie? Kosiniak mówi wprost

Wyłączenie TVP info jak stan wojenny

Na bazarze w Warszawie można dowiedzieć się wiele. Reporterzy wp.pl zebrali tam opinie o niedawnych zmianach w mediach.

- To jest chamstwo po prostu, wyłączyć nam telewizję. To zupełnie jak w stanie wojennym – to jedna z opinii usłyszanych na bazarze.

Inna wypowiedź w tym samym kierunku:

- Jak zlikwidowali to niech Tusk ogląda, złodziej – uznała inna z ankietowanych, cytowana przez WP.pl.

- Tam były wiadomości wiarygodne, a teraz to siedzą jakieś takie – to kolejna opinia z kategorii generalno-negatywnych.

Likwidacja TVP – szansa dla TV Republika

Wyrazy oburzenia zmianami w TVP niekiedy były łączone z uznaniem dla TV Republika, która miała przejąć schedę po starej, lepszej telewizji publicznej.

Jeden z ankietowanych zadeklarował, że bogaty nie jest i zdrowie nie dopisuje jednak zamierza przychodzić na manifestacje i wspierać finansowo Republikę w miarę możliwości.

Inna z ankietowanych wspomniała o znajomym młodym człowieku, który przestał oglądać TVP, a teraz spędza czas przy Republice.

Alternatywa dla starej i nowej TVP – oglądanie bajek dla ukojenia nerwów

Nie wszystkie opinie ankietowanych były krytyczne. Niektórzy deklarowali satysfakcję z zaprzestania mowy nienawiści oraz doceniali mniej jednostronny przekaz. Według jednej z ankietowanych, „powinni jakoś to wszystko łagodzić”.

Subiektywnie najciekawsza z prezentowanych opinii zwróciła uwagę, że najlepszą alternatywą dla starej i nowej TVP są… bajki. Kolejna z ankietowanych osób zadeklarowała:

„Bajki oglądam i wtedy wiem, że nikt nikogo nie będzie denerwował”.

