Zaprzysiężenie Donalda Trumpa. Największa ochrona w historii Ameryki. Będzie niebezpiecznie?

20 stycznia, w poniedziałek, Donald Trump zostanie zaprzysiężony na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Przygotowania do wydarzenia idą pełną parą, najwięcej pracy mają jednak agenci bezpieczeństwa. Waszyngton jest dosłownie postawiony na nogi. "To będzie największa ochrona masowej imprezy w historii Ameryki" - mówi nasz korespondent z USA, Sergiusz Zgrzebski. Po nieudanej próbie zamachu na Donalda Trumpa podczas jego wiecu przedwyborczego, Secret Service przyznało się o porażki. Do porażki, na którą drugi raz nie może sobie już pozwolić.

"Dlatego teraz amerykańskie służby stawiają na nogi niewyobrażalną liczbę agentów. Imprezę chronić będzie około 25 tysięcy mundurowych i żołnierzy" - relacjonuje Zgrzebski. Dodaje, że szacuje się, że liczba uczestników poniedziałkowych uroczystości wyniesie nawet 250 tysięcy osób. Przygotowania trwają na wodzie, na lądzie, a nawet w powietrzu. Badany jest między innymi poziom skażenia radiologicznego nad Waszyngtonem.

Więcej w materiale wideo od naszego korespondenta!