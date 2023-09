Zanim trafił do polityki pracował we Francji i w Rumunii. Kim jest Jacek Jabłoński, „jedynka” Lewicy w Tarnowie?

– Większość mojego życia wiąże się z doświadczeniami międzynarodowymi. Od małego interesowały mnie języki, to zamiłowanie wpoili mi rodzice. Mój tata jeszcze w czasach komuny władał biegle trzema językami zachodnimi, co wówczas było bardzo rzadkie. W czasach, kiedy zmieniał się ustrój, uparłem się, że będę studiował za granicą. Udało mi się znaleźć firmę, która w zamian za pracę dla nich na wówczas nowym, polskim rynku zgodziła się opłacić mi studia we Francji. Tam spędziłem cztery lata, ucząc się i pracując. W czasie mojej kariery zawodowej pracowałem jako menedżer po kilka lat w Rumunii i w Czechach, zawsze w międzynarodowych firmach. W każdym z tych krajów nauczyłem się miejscowego języka, biegle mówię w czterech językach obcych. Dziś tą drogą kroczę dalej, wróciłem częściowo do Rumunii, gdzie kontynuuję karierę zawodową. Nie jest łatwo w takiej sytuacji zajmować się jeszcze polską polityką, ale jakoś się to udaje – mówi Jacek Jabłoński.