Zamachowiec przyznał się do winy! Areszt dla Juraja C., który strzelał do premiera Roberta Fico

Juraj C. miał się przyznać do winy już podczas pierwszego przesłuchania na policji. Jednak, jak podała słowacka telewizja informacyjna TA3: "To zeznanie było złożone pod wpływem szoku, bez obecności adwokata i nie wiadomo czy Juraj C. podtrzymał je podczas trwającego posiedzenia sądu.”

Dziś oficjalnie przesłuchano Jaraja C. Prokurator złożył wniosek o zatrzymanie go do czasu procesu. Mężczyzna jest podejrzewany o próbę zabójstwa z premedytacją, za co grozi mu 25 lat więzienia lub dożywocie.

Rzeczniczka sądu w Pezinku Katarina Kudjakova oznajmiła, że prokurator uzasadnił wniosek o zastosowanie aresztu tym, że oskarżony mógłby kontynuować działalność przestępczą lub - przebywając na wolności - skorzystać z możliwości ucieczki.

Sędzia nie przyjął pisemnego przyrzeczenia oskarżonego, a także oddalił wniosek o dozór kuratora i mediację.

Decyzja sądu nie jest jeszcze ostateczna. Jurajowi C. przysługuje ustawowy termin na podjęcie decyzji, czy złoży do Sądu Najwyższego zażalenie na postanowienie sądu niższej instancji.

