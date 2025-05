"Losowanie czy ustawka? Gorąco przed debatą prezydencką. Trzaskowski „wylosował” ostatnie słowo"

Wielkie emocje przed decydującą debatą. Kolejność pod lupą

To miała być uczciwa, transparentna, ostatnia debata przed I turą wyborów prezydenckich 2025. W poniedziałek o godz. 20 aż 13 kandydatów stanie przed kamerami trzech stacji – TVP, TVN i Polsatu – by odpowiedzieć na najważniejsze pytania kampanii. Ale już w przeddzień wydarzenia polityczny internet eksplodował.

Krzysztof Stanowski, jeden z kandydatów, udostępnił na platformie X grafikę pokazującą kolejność wystąpień w poszczególnych segmentach. I właśnie to zestawienie uruchomiło lawinę komentarzy: Rafał Trzaskowski – według tej rozpiski – wypada jako ostatni aż trzykrotnie. W polityce to często strategiczna pozycja, pozwalająca na ripostę lub mocne zamknięcie rundy.

PiS mówi o „losie Wałęsy”, Stanowski pokazuje dane

„Zapytaliśmy Groka. Rachunek prawdopodobieństwa przy takim ułożeniu trzech ostatnich pytań w jutrzejszej debacie dla Trzaskowskiego to szansa: 0.0455 proc. Niesamowity szczęściarz” – ironizował Jacek Sasin.

Bartłomiej Pejo z Konfederacji zapytał wprost, czy „istnieje nagranie z losowania”. Janusz Cieszyński (PiS) dorzucił: „Nieoficjalnie: losowanie w TVP przeprowadzała koleżanka Leszczyny. Ta sama, która wygrała w loterii paragonowej Opla”.

Tomasz Bocheński natomiast nawiązał do legendarnych „wygranych” Lecha Wałęsy: „Myśleliśmy, że to nowy Komorowski. A Trzaskowski ma szczęście w losowaniach, jak Wałęsa w totolotka”.

Sztab Trzaskowskiego i dziennikarze odpowiadają jednym głosem

Na zamieszanie błyskawicznie odpowiedziała Wioletta Paprocka, szefowa sztabu Trzaskowskiego: „Losowanie było jawne i w obecności przedstawicieli sztabów. To oni losowali. Wszystko odbyło się zgodnie z zasadami”.

Podobnie stacje TVP, TVN i Polsat zapewniają, że „nikt nie zgłosił zastrzeżeń, a protokół podpisali przedstawiciele wszystkich komitetów”. Stacja TVP przekazała również imienną listę osób obecnych na losowaniu, które odbyło się 29 kwietnia 2025 roku.

Lista nazwisk i jedno pytanie: dlaczego emocje wybuchły dopiero teraz?

Z ramienia Trzaskowskiego losowała Justyna Rucyk. Obecni byli też reprezentanci wszystkich innych komitetów, w tym: Piotr Leonarski i Krzysztof Stanowski, Wojciech Machulski (Mentzen), Łukasz Michnik (Biejat), Mateusz Piepiórka (Bartoszewicz), czy Joanna Dzieniszewska (Hołownia).

Więc co poszło nie tak? Czy sztaby nie zrozumiały, że losowanie to nie tylko kolejność, ale też... potencjalna broń w sieci?

Debata startuje o 20. Ale wojna narracji trwa już w najlepsze

To, co miało być formalnością, stało się elementem przedwyborczej batalii o zaufanie. Kandydaci liczą sekundy antenowego czasu i analizują miejsce w szeregu. A w czasach TikToka, X i memów, kolejność może mieć większe znaczenie niż odpowiedź.

Bo nie chodzi tylko o to, kto co powie, ale kiedy to powie – i ile osób to jeszcze usłyszy.

