Zadziwiająca statystyka. Sejmowa większość ma powody do wsytdu?

Okropne wieści dla Macierewicza! To nagranie trafiło do sieci. Sam już nie mógł patrzeć

te sceny to za wiele

Duda i Tusk nie polecą razem do Waszyngtonu. W marcu prezydent i premier spotkają się z Bidenem. Zobacz szczegóły!

Koalicja rządząca posiada w Sejmie pewną większość i może realizować kolejne punkty swojego programu nie oglądając się na opozycję. Zawsze po zmianie władzy z szuflad wyjmowano przygotowane już projekty ustaw, które stawały się obowiązującym prawem. W 2002 roku SLD na takim etapie, na którym jest teraz koalicja KO, PSL, PL2050 i Lewicy, przyjęło już 38 ustaw, PiS w 2016 miało ich 39. Nawet PO-PSL w 2008 mogło pochwalić się niemal dwa razy lepszym wynikiem niż obecny.

- Mało tych ustaw szczególnie w kontekście stu konkretów na sto dni. Teraz mówią, że to była tylko przenośnia. Donald Tusk i sejmowa większość skupili się na igrzyskach, czyli rozliczaniu naszych rządów za pomocą komisji śledczych – wyjaśnia Marek Ast (66 l.) z Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem Marta Wcisło (55 l.) z Koalicji Obywatelskiej twierdzi, że w legislacji nie chodzi o ilość, tylko o jakość. - Poza tym nie ma już obradowania w nocy, nie przyjmowania ustaw w trzy godziny po ich przedłożeniu. Są za to konsultacje społeczne przy wielu projektach, a to wymaga czasu – wyjaśnia posłanka rządzącej większości.

Dudek o politycz 16 II 2024 cz1 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.