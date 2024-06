Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 12.06.2024

Zabawna wpadka ministra nauki. Miesiąc po rekonstrukcji nie wie jak nazywają się nowi członkowie rządu!

Trudno w to uwierzyć, że miesiąc po rekonstrukcji rządu minister nauki ciągle nie pamięta kto znajduje się w jego składzie. Dariusz Wieczorek zapytany o szefów resortów kultury i aktywów bezradnie rozłożył ręce. - Teraz to nie mnie pan zaskoczył. Imiona znam, ale z nazwiskami będzie problem - mówił gość "Sedna Sprawy". Podpowiadamy zatem, że minister kultury to Hanna Wróblewska, a minister aktywów Jakub Jaworowski.