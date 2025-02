Za czyich rządów żyje lub żyło się nam lepiej? Sensacyjne wyniki sondażu

Lepiej żyło się za Morawieckiego

Rządowa koalicja nie będzie usatysfakcjonowana tymi statystykami. Gabinet premiera Donalda Tuska został powołany już 14 miesięcy temu, a na poprawę sytuacji życiowej w tym czasie wskazało jedynie 18 proc. ankietowanych przez Instytut Badań Pollster Polaków. Z kolei aż 38 proc. z nas uważa, że lepiej się żyło za premiera Mateusza Morawieckiego. Co ciekawe 33 proc. badanych uważa, że za Tuska żyje im się równie dobrze jak za Morawieckiego.

Polacy boją się przyszłości

- W tych wynikach widać niekoniecznie realne pogorszenie się sytuacji materialnej Polaków, choć wzrost cen na pewno ciągle jest dotkliwy, ale raczej obawy, co do przyszłości, która nie rysuje się w różowanych barwach. Jest wiele zagrożeń, w tym niepewność co do wzrostu cen przede wszystkim prądu – komentuje w rozmowie z nami socjolog, prof. Henryk Domański.

Część wyborców PiS nie zagłosuje na Nawrockiego. Zaskakujące wyniki sondażu

Sondaż został wykonany w dniach 8-10 lutego metodą CAWI na próbie 1077 dorosłych Polaków.

