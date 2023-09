Piotr Gliński jest "jedynką" PiS z Warszawy. Teraz ogłasza: Jestem gotowy do debaty z Tuskiem

Donald Tusk w końcu może się doczekać debaty! Choć woli do dyskusji nie wyraził nie Jarosław Kaczyński, a minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Jak powiedział w „Raporcie”, będzie to debata „jedynek” z Warszawy.

- Jarosław Kaczyński to polityk skuteczny, polityk wielkiej zmiany, który zrealizował wielkie projekty. Z drugiej strony mamy polityka, który uciekł z Polski pozostawiając najważniejszy urząd za wysokie apanaże. Nie przypominam sobie jednej rzeczy, którą by zrobił dla Polski będąc w Brukseli. [...] Jest on takim hejterem twitterowym. [...] Jestem gotowy do debaty z Tuskiem, nie boje się tej rozmowy czy starcia. W każdej chwili z panem przewodniczącym. Kiedyś próbował mnie zaczepić w sprawach kultury i wszedł na grabie – stwierdził minister.

Teraz czas, by lider PO podjął decyzję, czy zdecyduje się na takie starcie. - Ja mam ambicję uzyskać jak najlepszy wynik dla Polski. Ja się zajmuję polityką tylko i wyłącznie po to, żeby realizować dobro publiczne. Mogę zawsze na ten temat dyskutować, ile udało nam się zrobić przez ostatnie lata, ile ja zrobiłem w resorcie […] – mówił Piotr Gliński.

