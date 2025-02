i Autor: Miłosz Beśka/Screen X Trzaskowski2025

Wypuścili nowy spot Trzaskowskiego. Mocny cios w Nawrockiego [ZOBACZ]

Wybory prezydenckie w Polsce to najważniejsze wydarzenie polityczne tego roku. Termin pierwszej tury wyznaczony został na 18 maja 2025. Od kilku tygodni trwa kampania wyborcza, a do sieci trafił spot kandydata KO, Rafała Trzaskowskiego. To mocny cios w konkurenta popieranego przez PiS, Karola Nawrockiego, który w spocie został ostro potraktowany. W tle jest mowa o sytuacji międzynarodowej i Rosji.