Wyniki wyborów europejskich 2024. Czy Mariusz Kamiński zostanie europosłem?

Wyniki wyborów do europarlamentu 2024. Kto uzyskał mandat w okręgu numer 1?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego okręg numer 1 obejmuje województwo lubelskie. Mające tam zwykle duże poparcie ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego postanowiło, że z pierwszego miejsca na liście startował były szef MSWiA Mariusz Kamiński. Kto uzyskał mandat w okręgu numer 1? Choć nie ma jeszcze oficjalnych danych PKW, to gdy tylko pojawią się pierwsze wyniki podamy je i wówczas okaże się, jak poradził sobie w wyborach do PE Mariusz Kamiński. Pierwsze wyniki wskazują, że dostał się do PE.

Czy Mariusz Kamiński został europosłem? Z kim rywalizował o miejsce?

Na listach swojej partii Mariusz Kamiński rywalizuje m.in. z długoletnim reprezentantem Polski w Brukseli. Jacek Saryusz-Wolski decyzją Jarosława Kaczyńskiego znajduje się na drugiej pozycji listy PiS. Dodatkowo głosy dla partii zbierać będą (w kolejności od numeru trzeciego w dół): Dariusz Stefaniuk, Anna Dąbrowska-Banaszek, Anna Baluch, Tomasz Zieliński oraz Kamila Grzywaczewska.

Tymczasem Trzecia Droga dwa pierwsze miejsca na liście w tym okręgu przyznała Sławomirowi Ćwikowi i Wiesławowi Różyńskiemu, Konfederacja Mirosławowi Piotrowskiemu i Sebastianowi Huberowi, Koalicja Obywatelska Marcie Wcisło i Krzysztofowi Grabczukowi zaś Lewica Agacie Fisz i Jackowi Czerniakowi.

Warto nadmienić, że Mariusz Kamiński w swojej dotychczasowej drodze politycznej nie był jeszcze nigdy europosłem. Po tym, jak doszło do zmiany rządów w 2023 roku, przestał być szefem MSWiA. Na początku 2024 roku został natomiast zatrzymany, a potem wylądował w zakładzie karnym w Radomiu. Po dwóch tygodniach, dzięki ułaskawieniu przez prezydenta Andrzeja Dudę, wyszedł na wolność.

Wyniki wyborów do parlamentu europejskiego 2024. Frekwencja

Znane są wstępne, pierwsze sondażowe wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jak wynika z danych przekazanych przez PKW frekwencja na godz. 17:00 w wyborach do PE 2024 wyniosła 28,2 proc.

Która partia wygrała wybory do europarlamentu 2024?

Z pierwszych sondażowych danych exit poll wynika, że w Polsce wybory do europarlamentu wygrała partia KO.

Galeria poniżej: Tu trafił Mariusz Kamiński. Zakład karny w Radomiu