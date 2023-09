Wynik referendum będzie nieważny?! Najnowsze dane podniosą Kaczyńskiemu ciśnienie

Referendum już od jakiegoś czasu jest promowane przez polityków PiS, którzy zachęcają do odpowiedzenia cztery razy nie. Najważniejsi politycy partii, w tym prezes Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki, ujawniali kolejne pytania w specjalnych spotach. Może się okazać, że to za mało, by zachęcić Polaków do wzięcia udziału w głosowaniu.

Według najnowszego sondażu IBRiS przeprowadzonego dla "Rzeczpospolitej" wynika, że chęć wzięcia udziału w referendum deklaruje 43,1 proc. badanych. Większość, bo 50,4 proc. respondentów, nie chce brać w nim udziału. 6,5 proc. pozostaje niezdecydowane.

Warto przypomnieć, że aby wyniki referendum były ważne, musi w nim wziąć udział 50 proc. wyborców. Z danych z sondażu wynika, że jak na razie więcej jest przeciwników tego pomysłu. To na pewno nie spodoba się Jarosławowi Kaczyńskiemu, który osobiście zaangażował się w promocję referendum. Warto jednak pamiętać, że do 15 października wiele może się jeszcze zmienić.

Quiz. Co wiesz o wyborach parlamentarnych? Bez 5/10 lepiej nie głosuj! Pytanie 1 z 10 Kto może wziąć udział w wyborach parlamentarnych? Osoby pełnoletnie, osoby z obywatelstwem polskim i obywatele Unii Europejskiej, którzy na stałe mieszkają w Polsce Osoby, które ukończyły 16. rok życia, osoby urodzone na terenie Polski i posiadające polski paszport Osoby pełnoletnie, obywatele Polski i osoby, które same nie są kandydatami Dalej