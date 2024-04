Wybory samorządowe 2024. Kto został prezydentem Bydgoszczy?

Zapraszamy do oglądania

Wybory samorządowe 2024 - jeśli chodzi o wybory na prezydenta Bydgoszczy na razie nie wiadomo, kto uzyskał najwięcej głosów. Wiadomo, jednak jak zagłosowali wyborcy w wyborach do sejmiku. W województwie kujawsko-pomorskim wyniki exit poll są następujące: KO: 38,5 proc. PiS: 28,5 proc. i Trzecia Droga: 16,2 proc., która zamyka podium.

W Bydgoszczy o urząd prezydenta walczy czworo kandydatów:

Rafał Bruski (obecny prezydent miasta, KKW Koalicja Obywatelska),

Joanna Czerska-Thomas, wiceprzewodnicząca rady miasta (KKW Trzecia Droga PSL- PL2050 Szymona Hołowni),

Łukasz Schreiber, poseł i były minister (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość)

Maja Adamczyk (KWW Europejska Lewica)

Na wyniki w wyborach na prezydenta Bydgoszczy musimy poczekać. Warto jednak zwrócić uwagę, że jeśli dojdzie do drugiej tury wyborów w Bydgoszczy, to wyborcy udadzą się do lokali wyborczych 21 kwietnia 2024, czyli w niedzielę za dwa tygodnie.

