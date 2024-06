Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego - województwo śląskie, okręg numer 11

Za nami wybory do Parlamentu Europejskiego. Tym razem Polacy wybierali 53 reprezentantów na kolejne pięć lat. Na ten moment wciąż trwa liczenie głosów, a dokładne wyniki poznamy, gdy zaprezentuje je Państwowa Komisja Wyborcza. O mandat europosła po raz kolejny walczył Janusz Korwin-Mikke, który tym razem startował z listy Bezpartyjnych Samorządowców - Normalna Polska w Normalnej Europie. Słynny polityk z muszką próbował dostać się do Parlamentu Europejskiego po raz czwarty. Pierwszy raz - w 2004 roku uzyskał 22 tysiące głosów i nie zdobył mandatu. Butelkę szampana z okazji dostania się do Brukseli Janusz Korwin-Mikke mógł otworzyć w 2014 roku, kiedy głos oddało na niego 67 tysięcy wyborców. W 2018 roku Janusz Korwin-Mikke zrezygnował z mandatu europosła. - Wracam do polskiej polityki; w Brukseli marnowałem potworną ilość czasu, a ja chcę go wykorzystać jak najlepiej, bo w Polsce dzieje się bardzo źle. Przypominam, że to my jesteśmy jedyną realną opozycją, i dlatego reżym nie dopuszcza nas do mediów - tłumaczył później. W 2019 roku polityk wystartował ponownie i... musiał obejść się smakiem, kiedy zagłosowało na niego 26 tysięcy wyborców, a on sam nie uzyskał mandatu europosła. Tym razem nie udało mu się prawdopodobnie zostać europosłem.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Janusz Korwin-Mikke zdobył mandat?

Janusz Korwin-Mikke to prawdziwy weteran wyborczych zmagań. Polityk już kilkanaście razy starał się o różne funkcje, ale większość z nich kończyła się porażką. Jak było 9 czerwca? Na oficjalne wyniki wciąż czekamy - musi je podać Państwowa Komisja Wyborcza.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Wyniki i frekwencja

Znamy natomiast pierwsze exit poll. Wynika z nich, że wybory wygrała partia: KO.

Jak wynika z danych przekazanych przez PKW frekwencja na godz. 17:00 w wyborach do PE 2024 wyniosła: 28,2 proc.

