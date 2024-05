Wybory do Parlamentu Europejskiego już za moment! Ile zarobią członkowie komisji wyborczych? Sprawdź!

Co postanowiono?

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 9 czerwca 2024 roku. Za udział w pracach i szkoleniach obwodowych komisji, jej członkom przysługuje dieta. Kto może zostać kandydatem na członka komisji wyborczej, jakie otrzyma za to wynagrodzenie i kiedy płynie ono na jego konto? Jakie obowiązki będzie musiał wypełnić?

ZGŁOSZENIE DO KOMISJI WYBORCZEJ

Pełnomocnicy komitetów wyborczych do 10 maja mieli czas na zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Osoby spokrewnione z kandydatami w wyborach mogą być członkami obwodowych komisji wyborczych, ale wyłącznie w innych okręgach wyborczych, niż okręg, w którym kandyduje osoba z nimi spokrewniona.

Aby zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, należało skontaktować się w tej sprawie z komitetem wyborczym. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji dokonywane przez pełnomocników komitetów wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.

Obwodowe komisje wyborcze powołane zostały 20 maja.

KTO MOŻE ZOSTAĆ CZŁONKIEM KOMISJI

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która: jest obywatelem polskim, najpóźniej w dniu zgłoszenia skończyła 18 lat, nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu oraz nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Ponadto, kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.

W komisji nie może zasiadać: kandydat w wyborach, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy i finansowy komitetu wyborczego, urzędnik wyborczy, mąż zaufania i obserwator społeczny.

PRACA W KOMISJI WYBORCZEJ

Do zadań członków komisji należy: przeprowadzenie głosowania w obwodzie; czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania; ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości; przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

JAKA DIETA ZA WYBORY 2024 – CZYLI ILE PŁACĄ?

Członkom obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem przypisanych im czynności. Przewodniczący komisji zarobią 700 zł, zastępcy przewodniczących 600 zł, a członkowie obwodowych komisji wyborczych - 500 zł.

Wypłaty za pracę w komisji dokonywane są przelewem na konto, można je również odebrać w urzędach miast i gmin właściwych dla okręgu w którym znajduje się komisja, legitymując się dowodem osobistym.

Pracownik będący członkiem obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej ma prawo do zwolnienia od pracy w dniu głosowania i liczenia głosów oraz w dniu następnym z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Niewykorzystanie przez pracownika tego zwolnienia nie powoduje dla pracodawcy obowiązku wypłaty ekwiwalentu z tego tytułu. Wynagrodzenie nie przysługuje natomiast za dodatkowe 5 dni zwolnienia od pracy dla członków komisji.

