Wybory do Parlamentu Europejskiego. Jak poprawnie zagłosować?

Jak poprawnie oddać głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Na wybory należy się udać z dowodem osobistym. Na karcie do głosowania należy umieścić znak X w kratce przy nazwisku kandydata na jednej liście.

Nie można wybrać innego znaku graficznego zamiast znaku X, nie może to być np. znak przypominający jakąś inną literę.

Wybory do Parlamentu Europejskiego – dane w rejestrze wyborczym

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, wybory w Polsce odbędą się dnia 9 czerwca 2024 r.

Wyborcy w Polsce głosują w obwodowych komisjach wyborczych w miejscu stałego zamieszkania. Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców z urzędu na podstawie miejsca zameldowania na pobyt stały. Jeśli jednak w ostatnim czasie zmienił się adres zamieszkania, należy się upewnić we właściwym urzędzie gminy, czy dane znajdują się w rejestrze wyborczym. Na podstawie rejestru wyborczego sporządzany jest spis wyborców, tzn. lista osób uprawnionych do głosowania w danej okręgowej komisji wyborczej.

Obywatele polscy zamieszkali za granicą mogą głosować, jeżeli w tym zakresie zostanie utworzony okręg wyborczy. Warunkiem jest obecność co najmniej 15 wyborców na obszarze okręgu oraz możliwość przekazania wyników głosowania właściwej komisji wyborczej niezwłocznie po jego zakończeniu. Informację o utworzeniu okręgów wyborczych za granicą konsulowie przekazują najpóźniej 21-szego dnia przed dniem wyborów. Wyborca przebywający za granicą, posiadający ważny polski paszport może głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce, jeżeli jest wpisany do rejestru wyborców sporządzanych przez konsula właściwego terytorialnie. Wpisu dokonuje się na podstawie osobistego wniosku.