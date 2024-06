W USA rozpoczęło się głosowanie do Parlamentu Europejskiego. Polonia wybiera

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie rozpoczęte

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Tusk przemówił w dniu wyborów: "złych polityków wybierają dobrzy obywatele" [RELACJA NA ŻYWO]

Politycy biorą udział w wyborach do PE. Wiemy, gdzie zagłosował premier Donald Tusk

Premier Donald Tusk już swój głos w wyborach do PE. Szef polskiego rządu głosował około godz. 10.00 w lokalu wyborczym w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45 w Warszawie. Tym razem, w odróżnieniu do wyborów samorządowych i parlamentarnych, nie towarzyszyła mu żona. Premier był sam. Najpewniej dlatego, że głosował w Warszawie.

Chwilę przed oddaniem głosu, premier zabrał głos na platformie X (dawniej Twitter). Zamieścił wymowny wpis: - Złych polityków wybierają dobrzy obywatele, którzy zostają w domach - napisał Donald Tusk.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Warto podkreślić, że wyborcy w Polsce głosują w obwodowych komisjach wyborczych w miejscu stałego zamieszkania. Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców z urzędu na podstawie miejsca zameldowania na pobyt stały. Jeśli jednak w ostatnim czasie zmienił się adres zamieszkania, należy się upewnić we właściwym urzędzie gminy, czy dane znajdują się w rejestrze wyborczym. Na podstawie rejestru wyborczego sporządzany jest spis wyborców, tzn. lista osób uprawnionych do głosowania w danej okręgowej komisji wyborczej.

Do udziału w głosowaniu w Polsce uprawnionych jest 28 mln 952 tys. 443 wyborców; wybory odbywają się w 31 830 obwodach głosowania, z czego 29 735 to obwody stałe, a 1 789 - odrębne. Za granicą utworzono 299 obwodów głosowania, zaś na statkach - 7.

W tegorocznych wyborach do PE w Polsce wybierzemy 53 europosłów (o jednego więcej niż poprzednio) spośród 1019 kandydatów. Wśród kandydatów 53 proc. stanowią mężczyźni, a 47 proc. to kobiety. Najstarszy kandydat, który wystartuje na Pomorzu, ma 88 lat, zaś najmłodszy, który wystartuje w okręgu obejmującym województwo kujawsko-pomorskie, ma 21 lat.

Dodajmy, że w całej Polsce trwa cisza wyborcza związana z wyborami do PE. Cisza wyborcza rozpoczęła się o północy z piątku na sobotę i potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę. Jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, cisza wyborcza zakończy się w niedzielę o godz. 21.

NIŻEJ ZOBACZYCIE ZDJĘCIA DONALDA TUSKA, KTÓRY JUŻ ZAGŁOSOWAŁ: