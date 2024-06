Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Andrzej Duda już zagłosował

W USA rozpoczęło się głosowanie do Parlamentu Europejskiego. Polonia wybiera

Prezydent RP Andrzej Duda udał się na wybory do Parlamentu Europejskiego około południa. Głosował w Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Partyzanckiej 15 w Ostrowie Wielkopolskim.

Miejsce oddania głosu może się wydawać nieco zaskakujące. Andrzej Duda zwykle wybierał rodzinny Kraków. Stolica Małopolski była miejscem głosowania prezydenta m.in. w trakcie ostatnich wyborów parlamentarnych 15 października. Kilka dni temu Andrzej Duda wygłosił orędzie. Zachęcał do wzięcia udziału w wyborach.

- Dziesięć lat temu zostałem wybrany posłem do Parlamentu Europejskiego. Być może niewiele osób dziś już o tym pamięta, ale po wyborach w 2014 roku miałem zaszczyt przez rok reprezentować Polskę i Polaków w Unii Europejskiej (…) Idźmy na wybory! Namawiajmy do tego naszych bliskich, sąsiadów i znajomych – apelował w prezydent w orędziu wygłoszonym 6 czerwca.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Przypomnijmy, że do udziału w głosowaniu w Polsce uprawnionych jest 28 mln 952 tys. 443 wyborców; wybory odbywają się w 31 830 obwodach głosowania, z czego 29 735 to obwody stałe, a 1 789 - odrębne. Za granicą utworzono 299 obwodów głosowania, zaś na statkach - 7.

W tegorocznych wyborach do PE w Polsce wybierzemy 53 europosłów (o jednego więcej niż poprzednio) spośród 1019 kandydatów. Wśród kandydatów 53 proc. stanowią mężczyźni, a 47 proc. to kobiety. W całej Polsce trwa cisza wyborcza, która rozpoczęła się o północy z piątku na sobotę i potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę. Jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, cisza wyborcza zakończy się w niedzielę o godz. 21.

