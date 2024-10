Wszyscy zostawili Janusza Palikota. Prześwietlamy jego karierę polityczno-biznesową!

Dawni znajomi nie zrzucą się na kaucję, by pomóc Januszowi Palikotowi

Prokuratura zarzuca byłemu politykowi oszustwa na kwotę 70 milionów złotych. Grozi mu nawet do 20 lat więzienia. Najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie jeżeli nie wpłaci milionowej kaucji. A ci, którzy jeszcze niedawno od razu wyłożyliby te pieniądze, teraz nie chcą mieć z Palikotem nic wspólnego. - Milionerzy powinni sami odpowiadać za biznesowe błędy – mówi nam Anna Grodzka (70 l.), którą lata temu wylansował właśnie Palikot. - Nie zrzucę się na kaucję dla Palikota - dodaje Robert Biedroń, który do Sejmu trafił z Ruchu Palikota.

Palikot miał zostać premierem?! Zaskakująca anegdota

Właśnie polityka i biznes nadają rytm wydarzeniom w życiu Janusza Palikota. Sukcesy w branży alkoholowej osiągał już w latach dziewięćdziesiątych. W połowie kolejnej dekady z list PO trafił do Sejmu, wydawał też wówczas konserwatywny tygodnik „Ozon”. Ciekawą anegdotę z Wiejskiej opowiada nam Julia Pitera - Koleżanka siedziała koło niego i mówiła mi, że dziwnie się zachowuje. Ciągle powtarzał pod nosem, że będzie premierem – wspomina nam Pitera i dodaje, że nigdy nie ufała alkoholowemu potentatowi.

Palikot stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych posłów PO. To on wprowadził do polskiej polityki performance. Kiedy alarmował o nieprawidłowościach na jednej z komend policji w rękach miał pistolet i wibrator. Do telewizyjnej dyskusji o PZPN-ie przyniósł do studia świński łeb. Pił wódkę przed Pałacem Prezydenckim, bo uważał, że zbyt dużo alkoholu spożywają jego mieszkańcy.

- Był jednym z najbliższych współpracowników Donalda Tuska, za pomocą którego stworzył przemysł pogardy. Tusk wykorzystywał go do ohydnych ataków na prezydenta Lecha Kaczyńskiego ( + 60 l.) – mówi profesor Piotr Gliński (70 l.) z PiS.

Powstanie Ruchu Palikota

Po katastrofie smoleńskiej poseł z Lublina mówił o winie tragicznie zmarłego prezydenta. W jedną z rocznic wydarzenia pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciem z kieliszkiem szampana. Tak stworzył podwaliny do powstania Ruchu Palikota, który wprowadził w 2011 roku do Sejmu z ponad 10% wynikiem. W 40 osobowym klubie znalazła się transseksualistka Anna Grodzka (70 l.) i Robert Biedroń (48 l.), pierwszy w polskim Sejmie poseł otwarcie przyznający, że jest homoseksualistą. Jego klubowy kolega Artur Dębski (55 l.) dodaje, że Palikot nie wiedział co to gra zespołowa. - Przez moment byliśmy blisko, ale tylko organizacyjnie. To zawodnik, który gra tylko na siebie i mogę to powiedzieć z całą odpowiedzialnością – twierdzi były poseł.

- Karierę Palikota można podsumować jednym określeniem: „Skandalista". Od samego początku szokował, drwił, atakował swoich konkurentów. Przez co kreował się na wroga publicznego establishmentu, będąc przy tym jednym z bardziej majętnych posłów – mówi politolog dr Bartosz Rydliński (39 l.). Po jednej kadencji z minionej potęgi Ruchu zostało już tylko wspomnienie.

Biznes Palikota z królem TVN

Po przygodzie z polityką wrócił do biznesu, kupił browar Tenczynek, namawiał do alkoholowych inwestycji. Jednym z jego wspólników został Kuba Wojewódzki. Gdy zaczęły się problemy król TVN zaczął odcinać się od tej współpracy.

- Nigdy nie interesował mnie ten biznes (...) Janusza nie znałem dobrze. Poznaliśmy się, gdy był gościem mojego programu. Później widzieliśmy się kilka razy towarzysko. Był uwodzicielskim erudytą rozsiewającym wokół siebie aurę sukcesu i głębokiej kultury. Nie byłem w zarządzie ani radzie nadzorczej tej firmy. Nie podejmowałem żadnych decyzji finansowych oraz nie miałem w nie żadnego wglądu. Nie wziąłem z tej firmy ani złotówki dywidendy. Za całą strategię finansową spółki odpowiadał Janusz – podkreślił w styczniu 2024 roku w oświadczeniu Wojewódzki, który wcześniej wielokrotnie zachwalał ten biznes m.in w Kanale Sportowym w grudniu 2021 roku.

- Moje marzenia (...) spełniły się wszystkie. Chociażby nasza spółka, gdzie niedługo debiutujemy na giełdzie z Januszem Palikotem (...) wyceniona na gigantyczne pieniądze. Znaczy pieniądze, które uczynią mnie, myślę, że dwa pokolenia do przodu przodu człowiekiem niezależnym - zachwalał król TVN.

Inwestowali w biznes Palikota, dziś nie mają się z czego cieszyć

Do inwestycji w swój biznes Palikot przekonał m.in Justynę Kowalczyk-Tekieli (41 l.). Według serwisu jawnylublin.pl, biegaczka miała zainwestować około 850 tys. zł. Z Palikotem przyjaźniła się Magda Gessler. Do czasu, aż opublikował kompromitujący ją film, na którym restauratorka wymachując wyprodukowaną przez niego wódką wyraża się w wulgarny sposób. - Bezprecedensowy atak na mnie ma na celu wyłącznie nakręcenie sprzedaży książki Pana Palikota — oświadczyła Gessler odcinając się od biznesmena. W jego towarzystwie było wielu celebrytów. - Wszyscy się odwrócili. Dziwicie się? - pyta nas jeden z jego byłych już znajomych.

