Wspaniała wiadomość dla Rafała Trzaskowskiego! Ma powody do świętowania

Pojawił się nowy sondaż badający zaufanie Polaków do poszczególnych polityków. Badanie zostało przeprowadzone przez IBRiS dla Onetu. Wynika z niego, że największym zaufaniem nieprzerwanie cieszy się Rafał Trzaskowski, który uzyskał 44,3 proc. To o 1,3 pkt. proc. więcej niż w poprzednim badaniu sprzed miesiąca. Drugie miejsce należy do premiera Donalda Tuska, któremu ufa 42 proc. respondentów. Podium zamyka prezydent RP Andrzej Duda z wynikiem 41 proc.

Z pewnością ta wiadomość ucieszy Rafała Trzaskowskiego. Być może pozycja lidera zaufania kilka razy z rzędu wpłynie na decyzję, czy zostanie wystawiony jako kandydat w wyborach prezydenckich.

- Rafał Trzaskowski z uwagi na pełnioną funkcję nie naraża się swoimi działaniami na krytykę, a nawet jeśli taka na niego spłynęła po decyzji w sprawie zdejmowania krzyży, to nie zaważyła ona na ogólnym zaufaniu do tego polityka. To niewątpliwie istotne w kontekście zbliżającej się kampanii prezydenckiej - skomentowała w rozmowie z Onetem prof. Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Poza podium znalazł się marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Zaufanie do lidera Polski 2050 zadeklarowało 37,9 proc. Polaków. Dalej znalazł się wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z wynikiem 32,4 proc., a tuż za nim znajduje się były premier Mateusz Morawiecki z 32,2 proc. Następne miejsca to minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz (31,9 proc.), prezes PiS Jarosław Kaczyński (31,1 proc.), polityk PSL Piotr Zgorzelski (30 proc.) oraz ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (27 proc.).

