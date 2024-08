i Autor: Lukas Plewnia flickr.com Państwowa komisja wyborcza

Co jest w piśmie?

Wraca sprawa subwencji PiS. Na krótko przed decyzją PKW ogłosili swoje stanowisko

Państwowa Komisja Wyborcza we wtorek 29 sierpnia wróci do badania sprawozdania finansowego komitetu PiS. Na krótko przed tym dniem, bo we wtorek 27 sierpnia, politycy tego klubu parlamentarnego ogłosili swoje stanowisko w tej sprawie. Co znalazło się w piśmie?

Politycy PiS wciąż czekają na decyzję PKW w sprawie ich sprawozdania finansowego. Chodzi o fundusze wydane na kampanię wyborczą w 2023 roku. Komisja ma ustalić, czy partia Jarosława Kaczyńskiego korzystała w tym celu ze środków publicznych, co jest niezgodne z Kodeksem wyborczym. Już w czwartek 29 sierpnia po raz kolejny pochylą się nad tą sprawą. Tymczasem posłowie PiS Mariusz Błaszczak i Rafał Bochenek poinformowali na konferencji prasowej o swoim stanowisku, które przekażą PKW. W piśmie powołali się między innymi na opinię biegłego rewidenta, który nie stwierdził naruszenia przepisów Kodeksu wyborczego. W dokumencie czytamy, że "działania podmiotów innych niż komitety wyborcze nie podlegają kontroli ani ocenie dokonywanej przez PKW, a ich analiza służyć może jedynie ustaleniu stanu faktycznego". - Nie może być podstawą odrzucenia sprawozdania ani wskazania uchybienia obiektywny wpływ działań innego podmiotu na polepszenie szans wyborczych komitetu wyborczego, o ile działania te dokonywane były bez porozumienia z komitetem - dodano. - Kandydaci działają niezależnie od pełnomocnika i Finansowego Komitetu Wyborczego, a w związku z tym mogą robić, co chcą", odparł, że takie sformułowanie jest uproszczeniem. Ale, jak zauważył, "takie było orzecznictwo sądów w ponad dwudziestoletniej historii finansowania partii politycznej - powiedział Mariusz Błaszczak i dodał, że wszystkie środki powinny przechodzić przez fundusz komitetu wyborczego. - Dziś obracamy się w sferze publicystyki, niepotwierdzonych zarzutów, bez konkretnych dowodów". "Dlatego my, jako klub PiS, przygotowaliśmy bardzo konkretne pytania w piśmie, które dzisiaj zostało skierowane na ręce PKW - stwierdził Rafał Bochenek.