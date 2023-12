Wołodymyr Zełenski zareagował na sukces Tuska. Jest też głos z administracji Bidena

Seniorzy czekają na drugą waloryzację emerytur. Co obieca Tusk w expose?

Sejm. Co Donald Tusk powie w swoim expose? |Emocje sięgną zenitu [RELACJA NA ŻYWO 12.12.2023]

"Przyszłość Ukrainy i Polski leży w jedności, wzajemnej pomocy i strategicznym partnerstwie w pokonaniu naszego wspólnego wroga. Kiedy stoimy razem, wolność obu naszych narodów nie ma sobie równych. Doceniamy wsparcie Polski. Razem wzmacniamy siebie nawzajem i całą Europę" - napisał na platformie X (dawniej Twitter) przebywający z wizytą w USA Wołodymyr Zełenski. "Jestem pewien, że Ukraina i Polska nadal pozostaną oddane sprawie obrony wolności na świecie" - dodał, składając Donaldowi Tuskowi gratulację z okazji wyboru na premiera przez Sejm.

Gratulacje złożył Tuskowi także szef ukraińskiego rządu Denys Szmyhal. "Wierzę, że dziś Ukraina i Polska tworzą nową kartę w historii stosunków dwustronnych, a także całej zjednoczonej Europy. Będzie dla mnie zaszczytem i przyjemnością współpracować z premierem i rządem Polski na rzecz wspólnej europejskiej przyszłości naszych krajów i narodów. Razem zwyciężymy! Razem jesteśmy silniejsi!" - napisał na platformie X Szmyhal.

Congratulations to @DonaldTusk on his election as Prime Minister of Poland by the Sejm.Ukraine and Poland's future lies in unity, mutual assistance, and strategic partnership in order to defeat our common enemy. When we stand together, both our nations’ freedom is unbeatable.…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 11, 2023

- Oczekujemy na współpracę z następnym rządem Polski, by kontynuować wzmacnianie naszych relacji dwustronnych, w tym we wspieraniu Ukrainy - powiedział w odpowiedzi na pytanie Polskiej Agencji Prasowej rzecznik resortu w krótkim komentarzu. Była to pierwsza reakcja władz USA na wybór Donalda Tuska na premiera przez Sejm RP.

