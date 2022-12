Prezydent Ukrainy odpowiedział na słowa Muska

Wołodymyr Zełenski nie wytrzymał i po raz kolejny odniósł się do kontrowersyjnej propozycji Elona Muska dotyczącej Ukrainy: - Jeśli chcesz zrozumieć, co zrobiła tutaj Rosja, przyjedź na Ukrainę i sam zobacz wszystko – powiedział prezydent Zełenski na konferencji, zorganizowanej przez "The New York Times". Polityk dodał też: - A potem powiesz mi, jak zakończyć tę wojnę, kto ją rozpoczął i kiedy ona może się skończyć. Jak brzmi propozycja Muska? Amerykański bogacz Elon Musk wywołał kontrowersje na Twitterze już jakiś czas temu. W październiku Musk przedstawił propozycją planu pokojowego między Kijowem a Moskwą. Amerykański miliarder zasugerował, by Krym pozostał integralną częścią Rosji, Ukraina stała się państwem neutralnym oraz wysunął pomysł organizacji nowych referendów pod nadzorem ONZ w regionach Ukrainy "anektowanych" przez Rosjan. Takie podejście do sprawy zdecydowanie nie jest właściwą odpowiedzią dla Ukrainy.

Również szef ukraińskiej dyplomacji, Dmytro Kułeba odniósł się do pomysłów przedstawianych przez Muska: - Ci, którzy sugerują, by Ukraina zrezygnowała ze swoich obywateli i ziemi – rzekomo po to, by nie skrzywdzić urażonego ego Putina lub ratować Ukrainę przed cierpieniem – muszą przestać używać słowa 'pokój' jako eufemizmu dla stwierdzenia 'Niech Rosjanie zabijają i gwałcą tysiące niewinnych Ukraińców i zdobywają jeszcze więcej terytoriów - napisał Kułeba na Twitterze.

Express Biedrzyckiej - Były zastępca Sekretarza Generalnego NATO ds. operacji rozgryzł Putina! Mówi wprost o jego DESPERACJI Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.