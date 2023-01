Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno sprawy

Wojciech Skurkiewicz: Stanowimy siłę, która jest w stanie odeprzeć każdy atak

mga 10:56 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Gościem Jacka Prusinowskiego w audycji Radia Plus "Sedno sprawy" był Wojciech Skurkiewicz wiceminister Obrony Narodowej. Polityk PiS mówił o decyzji Niemców w sprawie przekazania ich czołgów Leopard, które w końcu zdecydowali się przekazać Ukrainie, by mogły wziąć udział w wojnie przeciwko Rosji. Zdaniem Skurkiewicza na Ukrainę może trafić niebawem ok. 100 czołgów. - My szacujemy, że uda nam się w tym pierwszym etapie zebrać przynajmniej brygadę - mówił wiceminister