Wniosek o uchylenie immunitetu europosłom PiS trafi do komisji prawnej PE

Europosłowie oskarżeni. Co było podstawą?

W czwartek, 2 lutego 2023 roku, Parlament Europejski podjął decyzję o procedowaniu wniosku ws. uchylenia immunitetu Beacie Kempie, Patrykowi Jakiemu, Beacie Mazurek i Tomaszowi Porębie. Oskarżenie w procesie karnym przeciwko wymienionym posłom wniósł Rafał Gaweł - działacz na rzecz praw człowieka, założyciel Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Gaweł oskarżył posłów PiS o "popełnienie przestępstw rasistowskich na terenie Polski".

Podstawą oskarżenia było rozpowszechnianie spotu Prawa i Sprawiedliwości w trakcie kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi w 2018 roku w którym przedstawiciele ugrupowania krytykowali politykę migracyjną prowadzoną przez Platformę Obywatelską.

- Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa potwierdził, że akt oskarżenia ma podstawy prawne i zarejestrował sprawę. Proces sądowy nie mógł jednak ruszyć, bo oskarżeni pisowcy schowali się przed odpowiedzialnością karną za immunitetem - informuje Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych w poście na Facebooku. Wniosek o ich uchylenie do Parlamentu Europejskiego skierowała Sędzia Edyta Snastin-Jurkun.

Teraz wniosek został skierowany przez szefową szefa Parlamentu Europejskiego Robertę Metsolę do komisji prawnej PE.

Patryk Jaki zabiera głos. "Sprawa jest absurdalna"

Sprawę postanowił skomentować Patryk Jaki, poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji, będący jednym z oskarżonych w procesie.

- Pan Rafał Gaweł jest kryminalistą, jest ścigany za inne rzeczy listem gończym. I on próbuje wmówić ludziom, że my nie mieliśmy prawa polubić spotu PiS, który przestrzegał przez zbyt liberalną polityką imigracyjną. Zresztą z czasem sama UE przyznała nam rację zamykając dużą część granic. Prokuratura dwa razy zbadała sprawę i odmówiła wszczęcia postępowania. Natomiast teraz ten człowiek postanowił wytoczyć nam prywatną sprawę. Skandalem jest to, że PE poddaje to pod głosowanie. Cała sprawa jest absurdalna, w ten sposób legitymizuje się działalność tego człowieka kryminalisty - powiedział Patryk Jaki w rozmowie z "Super Expressem".

Rafał Gaweł został w 2019 roku skazany przez polskie władze na 2 lata więzienia za oszustwa przy prowadzeniu działalności gospodarczej. 30 września 2020 roku otrzymał tymczasowy azyl polityczny w Norwegii.

Tomasz Poręba zabrał głos

Sprawę zdecydował się skomentować jeden z oskarżonych europosłów, Tomasz Poręba. - To tragiczne i smutne z punktu widzenia PE, że wnioskiem o uchylenie nam immunitetu autoryzuje kryminalistę. Do tego robi to dziś, po przetrzymaniu sprawy przez półtora roku, ewidentnie włączając się tym samym w rozpoczynającą się w Polsce kampanię wyborczą. Nie jest tajemnicą, że mam być odpowiedzialny za prowadzenie kampanii rządzącej partii. To jest próba zastraszenia. Natomiast zachowanie polskiego sądu, który uznał osobę ściganą listem gończym za wiarygodną i włączył ją do sprawy, pokazuje, jak bardzo jest dziś upolityczniony wymiar sprawiedliwości, łamiący często wszelkie zasady prawa i przyzwoitości – mówił w rozmowie z PAP-em.

