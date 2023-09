Wybory w Polsce

Władysław Kosiniak-Kamysz. Wiek, wykształcenie, majątek. Kim jest kandydat do Sejmu z listy Trzeciej Drogi?

Władysław Kosiniak-Kamysz to kandydat Trzeciej Drogi w wyborach parlamentarnych 2023 do Sejmu. Kosiniak-Kamysz to lider PSL, które w wyborach 2023 startuje w koalicji z Polską 2050. Co wiemy o Kosiniaku-Kamyszu? Wiek, wykształcenie, majątek, rodzina - przedstawiamy sylwetkę szefa Polskiego Stronnictwa Ludowego.