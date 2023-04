Wiemy ile milionów wyda PiS, żeby utrzymać władzę. Ta kwota robi wielkie wrażenie

Polska zbroi się w Korei Południowej. Czołgi K2 i armatohaubice K9 to nie wszystko! "Tylko Korea jest w stanie zaspokoić pilne zapotrzebowanie Polski"

To będzie kampanijny rekord III RP. Jeszcze żadna partia nie przeznaczyła na wyborczy wyścig tak potężnych pieniędzy, jakie w tym roku planuje przeznaczyć Prawo i Sprawiedliwość. W związku z wysoką inflacją, Ministerstwo Finansów zwaloryzowało limity kampanijnych wydatków, jak mówi nam Krzysztof Lorentz z PKW – Dla komitetów, które zarejestrują listy we wszystkich okręgach, ten limit będzie wynosił koło 40 milionów złotych – twierdzi dyrektor Zespołu Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych. Wiadomo już, że PiS pójdzie na całość. Krzysztof Sobolewski (45 l.), sekretarz generalny tej partii, mówi – Wydamy na kampanię tyle, ile będziemy mogli wydać. Planujemy wykorzystać pełen limit – podkreśla bliski współpracownik prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Tym samym wiadomo już, że partia rządząca wykorzysta w kampanii aż 10 milionów złotych więcej od swoich głównych konkurentów z PO. Niedawno informowaliśmy, że Platformy chce zgromadzić na ten cel 30 milionów złotych -Donald Tusk (66 l.) mówił już, że Platforma nie ma pieniędzy, a przecież można to było jakoś przygotować - komentuje politolog profesor Ewa Pietrzyk Zieniewicz.

