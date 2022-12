Wielkie zmiany w życiu nowego rzecznika PiS Rafała Bochenka! Zostanie ojcem, znamy imię dziecka

Narodziny nowego członka rodziny to zawsze wielkie wydarzenie dla całej rodziny. Przygotowania zaczynają się na długo przed porodem, a przyszli rodzice starają się jak najlepiej zadbać o każdy szczegół. Wielu z nich decyduje się poznać płeć dziecka, kiedy tylko staje się to możliwe. Tak samo postąpił Rafał Bochenek i jego żona! Para dowiedziała się, że na świat przyjdzie synek. Poród może wydarzyć się w każdej chwili! 24 listopada rzecznik PiS dostał informację, że poród jest tuż-tuz. - Wczoraj godzinę przed moją konferencją moja żona wylądowała na porodówce – powiedział nam. Z przyszłą mamą zawarł umowę dotyczącą nadania imienia dla dziecka. - Umówiliśmy się z żoną, że jeśli będzie córeczka, to ja wybiorę imię, a jeśli chłopczyk, to żona wybierze imię. I będzie chłopczyk. Imię? Tymoteusz – zdradził w rozmowie z „Super Expressem”. To imię pochodzenia greckiego, oznaczające „ten, który czci Boga”. Z kolei znak zodiaku małego Tymoteusza to Strzelec, co oznacza osobę bardzo energiczną, ciekawą świata i kreatywną. Teraz w rodzinie Rafała Bochenka nastąpią wielkie zmiany, a świeżo upieczony tata na pewno poświęci synkowi dużo czasu!

