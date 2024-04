Wielkie wsparcie dla Ukrainy? Jakie echa po wizycie prezydenta w Kanadzie i USA?

Andrzej Duda jest bardzo aktywny na arenie międzynarodowej. Ostatnio, prezydent przekazał dziennikarzom, że o sytuacji w Ukrainie rozmawiał niedawno na marginesie szczytu Państw Trójmorza w Wilnie.

- Rozmawiałem z Wołodymyrem Zełenskim i wtedy zwracał uwagę, że każde wsparcie dla Ukrainy jest teraz ważne, szczególnie w kontekście zapowiedzi ofensywnych działań Władimira Putina - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent przekazał także, że w czasie rozmów premierem Justinem Trudeau w Kanadzie poruszył tematy dalszego wsparcia dla Kijowa, swoją propozycję zwiększenia do 3 proc. PKB wydatków na zbrojenia w państwach NATO, a także o sytuacji Polonii.

Głowa państwa wskazała, że Rosja nadal kontynuuje agresję i nie zamierza rezygnować ze swoich celów. - Dlatego pomoc z USA będzie nie tylko cenna, ona będzie bezcenna - podsumował Duda.

WSPARCIE USA W WOJNIE Z ROSJĄ

W sobotę 311 członków Izby Reprezentantów, w tym 101 z Partii Republikańskiej poparło ustawę o pomocy dla Ukrainy. Po ogłoszeniu wyników podniosły się brawa oraz okrzyki radości. 112deputowanych (wszyscy ze strony republikańskiej) było przeciw.

Ustawa o pomocy dla Ukrainy warta jest niespełna 61 mld dolarów, z czego 23 mld to środki na uzupełnianie ubytków w arsenale w wyniku darowania sprzętu Ukrainie, 13,8 mld na zakup sprzętu dla Ukrainy, a 11,3 mld na utrzymanie sił USA w regionie. Ponadto projekt daje prezydentowi uprawnienia do przekazania uzbrojenia o wartości niemal 8 mld dolarów w dodatku do ok. 4 mld, które wciąż ma do dyspozycji.

Na tą deklaracje USA odpowiedział po angielsku premier Donald Tusk w swoich mediach społecznościowych:

„Dziękuję. Lepiej późno niż za późno. I mam nadzieję, że nie jest za późno dla Ukrainy.” - napisał na platformie X premier.