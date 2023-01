Wielkie uznanie Andrzeja Dudy. Ukraińcy wskazali go, jako polityka, któremu najbardziej ufają [SONDAŻ]

Tak wygląda ochrona Donalda Tuska. Pilnują go w dzień i w nocy [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Andrzej Duda dobrze oceniany przez Ukraińców. Ufa mu 87 proc. społeczeństwa

Z sondażu, przeprowadzono między 16 a 25 grudnia 2022 roku, wynika, że Andrzej Duda cieszy się zaufaniem aż 87 proc. - podaje ukraińska agencja informacyjna RBC. To wynik zdecydowanie lepszy od tego, który otrzymał rok wcześniej, wtedy było to 52 proc. W sondażu drugie miejsce za Dudą zajął amerykański prezydent Joe Biden, któremu ufa 79 proc. Ukraińców, a podium zamknęła szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen z wynikiem 73 proc. głosów. Wynik Andrzeja Dudy nie zaskakuje, wszak nasz prezydent jest uznawany przez ukraińskiego prezydenta za prawdziwego przyjaciela, co Wołodymyr Zełenski często podkreśla.

Jak wygląda sytuacja z nieufnością Ukraińców do polityków? Najwięcej osób, bo aż 97 proc. nie ufa rosyjskiemu prezydentowi Władimirowi Putinowi, niewiele mniej, bo 94 proc. nie ufa Alaksandrowi Łukaszence. W badaniu znaleźli się też: prezydent Chin, Xi Jinping, który otrzymał 73 proc. jeśli chodzi o brak zaufania Ukraińców oraz premier Węgier Viktor Orban (69 proc.).

