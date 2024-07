i Autor: Lukasz Szelemej/East News

Okropne!

Wielki smutek. Nie żyje polityk i prawnik Andrzej Milczanowski

Smutna wiadomość trafiła do mediów we wtorek 23 lipca. Zmarł minister spraw wewnętrznych w latach 1992-1995, polityk i prawnik Andrzej Milczanowski. Miał 85 lat. Żegnają go koledzy.