Wielki smutek. Nie żyje Longin Pastusiak

W piątek 10 stycznia zmarł Longin Pastusiak, o czym rodzina zmarłego poinformowała kancelarię Senatu. W latach 2001-2005 był marszałkiem Senatu. W centrum jego zainteresowań był Stany Zjednoczone. Napisał wiele publikacji o historii tego kraju i stosunków polsko-amerykańskich. Prowadził także program o amerykańskich przywódcach "Anegdoty prezydenckie" w TVP.

Działalność polityczna Longina Pastusiaka

Longin Pastusiak zaangażował się w politykę w 1961 roku, gdy dołączył do PZPR. Gdy ta się rozwiązała, dołączył do SdRP, a w 1999 roku do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jako członek tej partii był posłem na Sejm w latach 1991-2001. Był także wiceprzewodniczącym tego klubu parlamentarnego. Pełnił funkcję był wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych i przewodniczącym Stałej Delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Unii Zachodnioeuropejskiej.

W 2001 roku uzyskał mandat senatora jako kandydat SLD. Jeszcze w tym samym roku został wybrany na marszałka senatu. Podczas wyborów prezydenckich w 2005 roku był członkiem komitetu wyborczego Włodzimierza Cimoszewicza. W tym samym roku starał się o mandat senatora w wyborach parlamentarnych, jednak bez powodzenia.

W 2008 roku został wiceprzewodniczącym SLD i pełnił tę funkcję do 2012 roku. Dwukrotnie startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jednak nie uzyskał mandatu.

Na Twitterze pożegnał go między innymi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

- Wielka strata i olbrzymi smutek. Zmarł Longin Pastusiak, były marszałek Senatu, wybitny polityk i amerykanista! Praca z Tobą była największą przyjemnością, a każda rozmowa niebywałą ucztą intelektualną! Cześć Twojej Pamięci! - napisał.

Był mężem Anny Ochab i ojcem Aleksandry oraz Feliksa. Zmarł w wieku 89 lat.

