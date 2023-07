Politycy opozycji już widzą się w przyszłym rządzie. Ujawniamy, kto będzie w nowym rządzie

Znana posłanka Suwerennej Polski przechodzi do Konfederacji!

Julia Pitera (76 l.) mówi nam, że w sprawie przyszłego rządu, jednego może być pewna. - Niekwestionowanym kandydatem na premiera jest Donald Tusk (66 l.). Znając go, nawet bym się nie odważyła próbować urządzać jego gabinet – mówi była minister w rządzie Tuska. Politolog Sławomir Sowiński twierdzi, że to racjonalna koncepcja. -Dobrze byłoby powrócić do reguły, że szef zwycięskiej partii jest szefem rządu, a inny liderzy koalicyjnych partii zostają wicepremierami – twierdzi ekspert.

Z naszych informacji wynika jednak, że jeden ze wspomnianych liderów, Włodzimierz Czarzasty (63 l.) woli być drugą osobą w państwie, a nie w rządzie i celuje w stanowisko Marszałka Sejmu. Lewica nieśmiało myśli jeszcze o resorcie sprawiedliwości dla Krzysztofa Śmiszka (44 l.) i edukacji dla Agnieszki Dziemianowicz Bąk (39 l.).

Ludowcy, tradycyjnie, powinni odpowiadać za rolnictwo, chcieliby też ministra rozwoju i oczywiście fotela wicepremiera dla Władysława Kosiniaka Kamysza (41 l.). Jeden z polityków PSL mówi nam, że szef jego partii dysponuje tak dużym politycznym doświadczeniem, że mógłby kierować dowolnym resortem.

Co do Polski 2050, to jak twierdzi Michał Gramatyka (52 l.), w jej DNA wpisane są tematy klimatyczne i ekologiczne. - W przyszłym rządzie tu widzimy pole naszej aktywności – zdradza poseł. Szymon Hołownia (47 l.) mówił już, że potrzebny będzie „zielony wicepremier”.

Co zostanie dla Platformy? Dyplomacja, na którą ostrzy sobie zęby Radosław Sikorski (60 l.), czy resorty siłowe, z MON na czele, do którego może wrócić Tomasz Siemoniak (57 l.). Ten pierwszy może mieć problem z uzyskaniem akceptacji koalicjantów. Jeszcze niedawno, pewniakiem do kierowania tym ostatnim resortem była Izabela Leszczyna (61 l.), ostatnio słychać, że Tusk może postawić raczej na Andrzeja Domańskiego (42 l.), głównego ekonomistę Instytutu Obywatelskiego.

Do rządu mogą tez aspirować młodsi działacze z tzw. drużyny przyszłości, jak Aleksandra Gajewska (34 l.), czy Arkadiusz Marchewka (37 l.). Wiadomo, że negocjacje, z udziałem tak wielu podmiotów, nie będą łatwe. Profesor Ewa Pietrzyk Zieniewicz, nie wierzy nawet w ich szczęśliwy finał. - Nie widzę szans na skonstruowanie takiego rządu. Zaczną się na siebie obruszać o jakieś szczegóły. W opozycji jest zwykle dużo dobrych chęci, a potem wszystko im się rozłazi - uważa politolog.

