Wiec Tuska. Mocne ciosy w PiS. Gorąca prośba Wałęsy

Rok temu, także 4 czerwca odbył się zorganizowany przez PO i Donalda Tuska marsz, który był protestem przeciw ówczesnym rządom. Wzięli w nim udział liderzy wszystkich głównych ugrupowań opozycyjnych. Marsz stanowił też formę uczczenia rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku. Odbywał się, według deklaracji organizatorów, "przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami". Wtorkowy (4 czerwca) wiec na placu Zamkowym miał być, jak zapowiedział Donald Tusk pokazem świętowania tego, że przed laty udało się pokonać zło. - 4 czerwca na Placu Zamkowym w Warszawie i 9 czerwca przy urnach w całej Polsce pokażmy, że nam wciąż bardzo zależy. Na Polsce, na Europie, na uczciwej demokracji i rozliczeniu zła. Mi zależy, bardziej nie może. Przyjdźcie i przekonajcie wątpiących, słabnących i kombinujących - napisał w sieci Donald Tusk.

W czasie wiecu padło wiele mocnych słów, szczególnie pod adresem poprzedniej władzy i zachęt do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca. Tusk nazwał listy wyborcze PiS "listami gończymi", a Lech Wałęsa gorąco prosił, by Polacy dali szasnę Tuskowi i jego ekipie na najbliższe 8 lat. Co jeszcze się działo? Sprawdźcie w zapisie relacji na żywo.

