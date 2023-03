Wiadomo, gdzie powstał pierwszy stały garnizon USA! Minister zabrał głos

O powstaniu stałego garnizonu amerykańskich sił zbrojnych w Polsce mówił rzecznik Pentagonu gen. Pat Ryder. Teraz głos w tej sprawie zabrał Mariusz Błaszczak. - W Poznaniu we wtorek powołany został garnizon armii USA - pierwszy stały garnizon żołnierzy amerykańskich w Polsce; będzie on wspierał inne jednostki USA w Polsce. Świat zachodni wtedy czuje się bezpieczny, gdy nasze siły zbrojne współpracują - powiedział wicepremier. Mariusz Błaszczak podkreślił, że Polska od dawna starała się o stałą obecność wojsk USA. - Oto słowo - permanent. Ono stało się faktem; dziś rozpoczyna swoją działalność garnizon w Poznaniu – mówił polityk. Jednostka została uroczyście powołana 21 marca, w siedzibie wysuniętego dowództwa V Korpusu Sił Lądowych USA, która od lipca 2022 nosi nazwę „Camp Kościuszko”.

- Bardzo doceniamy to, że wojska USA są na stałe w naszym kraju. Szczególnie doceniamy to w sytuacji, w jakiej znalazła się Europa, kiedy Rosja napadła na Ukrainę i próbuje odbudować swoje imperium. Ważne jest to, żeby świat zachodni był zjednoczony, żeby świat zachodni czuł się bezpieczny - a czuje się bezpieczny wtedy, kiedy nasze siły zbrojne ze sobą współpracują - przykładem takiej współpracy jest właśnie utworzenie garnizonu US Army w Poznaniu - mówił polityk.

W naszej galerii poniżej możesz zobaczyć, jak wygląda amerykańska baza wojskowa w Jasionce.

