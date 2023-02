Ważny polityk PiS: Za 3-4 miesiące przedstawimy założenia programowe

Wybory 2023. Polityk PiS wskazał, jak mogą wyglądać listy wyborcze: Na pewno taką perspektywą są rozmowy z Kukiz'15

Polityk PiS, Krzysztof Sobolewski w piątek gościł na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia i był pytany o kwestię kampanii wyborczej oraz list wyborczych, m.in. czy znajdą się na nich koalicjanci. Sobolewski odparł, że są jeszcze elementy, które będą niedługo tematami rozmów koalicyjnych. - Na pewno taką perspektywą są rozmowy z Kukiz'15 - wskazał sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. Sobolewski zaznaczył, że kwestia tego jak będą wyglądały listy wyborcze "to perspektywa kilku miesięcy". Polityk partii władzy zwrócił uwagę, że wybory powinny odbyć się w październiku, więc rejestracja list powinna nastąpić na początku września. - Przed nami te tematy; rozmowy trwają i będą trwały, na spokojnie - mówił.

Pytany kiedy można spodziewać się jakiegoś wydarzenia kampanijnego, programowego PiS, Sobolewski wskazał, że jeśli chodzi o założenia programowe, to kwestia 3-4 miesięcy, mniej więcej tyle trzeba jeszcze poczekać. - Wtedy będziemy komunikować z czym chcemy iść do Polaków, co chcemy Polakom zaproponować, a jednocześnie przypominając co udało się zrobić od 2015 r. - powiedział Sobolewski. Dopytywany o powrót prezesa PiS do objazdu po kraju, Sobolewski powiedział, że to "kwestia 2-3 tygodni". Wybory parlamentarne - według kalendarza wyborczego - mają się odbyć jesienią 2023 r.

