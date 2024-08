Ważny apel do prezydenta Andrzeja Dudy! Chodzi o rentę wdowią

Choć parlament przyjął okrojoną wobec projektu obywatelskiego wersję renty wdowiej, to i tak jest to ogromny krok do przodu. Wdowa lub wdowiec będą mieli do wyboru pobierania swojego świadczenia powiększonego o 25 proc. renty rodzinnej lub rentę wdowią powiększoną o 25 proc. swojego świadczenia. Teraz ustawa czeka na podpis prezydenta, który na podjęcie decyzji ma czas do 23 sierpnia.

Wiadomo, że prezydent i obóz rządowy nie mają najlepszych relacji i wiele ustaw przegłosowywanych przez parlament jest kwestionowanych przez głowę państwa. Czy ten sam los czeka rentę wdowią? Pytana o to przez serwis money.pl szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka zgodnie z przyjętą przez obóz prezydencki zasadą, nie zdradziła, co postanowi prezydent. Dodała jednak, że renta wdowia „to nowa instytucja, która została wprowadzona jako odpowiedź na postulaty obywateli podnoszone od lat. I prezydent patrzy na nie ze zrozumieniem”. To może sugerować, że Andrzej Duda skłania się do podpisania ustawy, choć Paprocka przyznała, że pewne rozwiązania mogą wymagać zmian. Niemniej, razem z naszymi czytelnikami zwracamy się do prezydenta o podpisanie ustawy.

