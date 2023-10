Szef rządu był pytany o to, czy spotka się z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz z Szymonem Hołownią, by stworzyć wspólny rząd. Jak przyznał Mateusz Morawiecki: - Jesteśmy w stanie rozmawiać z każdym, kto podziela naszą wizję Polski, kto wie, że dla dobra naszego kraju potrzebny jest stabilny rząd, że te wszystkie perturbacje, które są przed nami - powiedział premier w Polsat News. Jak zaznaczył, należy poczekać na dokładniejsze wyniki wyborów, ponieważ przez noc wiele może się zmienić. - Możemy się obudzić z zupełnie innymi liczbami. Może to nie będzie 200 posłów, a przykładowo 212 po stronie PiS. To tworzy zupełnie inne perspektywy. Okaże się rano - ocenił. Mateusz Morawiecki przyznał również, że największym zaskoczeniem jest dla niego wynik Konfederacji. - Sondaże Konfederacji oscylowały wokół 10 proc., a teraz widzę, że jest to około 6 proc. Zaczekajmy do rana, zobaczymy jak się to ostatecznie ukształtuje - zaznaczył.

Wyniki exit poll, godzina 21:

Prawo i Sprawiedliwość: 36,8 proc.

Koalicja Obywatelska: 31,6 proc.

Trzecia Droga: 13 proc.

Lewica: 8,6 proc.

Konfederacja: 6,2 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy: 2,4 proc.