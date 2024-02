Ważna decyzja w sprawie Szydło i Kaczyńskiego! Już nie będzie odwrotu

Stosunek Polaków do aborcji? To badanie wszystko wyjaśnia. Ważny sygnał dla rządzącej koalicji!

Komisja śledcza ds. Pegasusa ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych z wykorzystaniem Pegasusa m.in. przez rząd, służby specjalne i policję w okresie od 16 listopada 2015 roku do 20 listopada 2023 roku. Na jej czele stanęła posłanka Trzeciej Drogi Magdalena Sroka, która przed karierą polityczną służyła kilkanaście lat w policji.

– Przed komisją poważne zadanie. I tak do tego zadania podejdziemy, a ja jako przewodnicząca szczególnie. Kto zostanie przesłuchany? To jest kwestia długiej listy nazwisk. Jeśli chodzi o polityczne nazwiska, to pan Kamiński, Wąsik, pani Szydło, czy panowie Morawiecki i Kaczyński staną przed komisją. Nie wyobrażam sobie, żeby prezes PiS nie stanął przed komisją – zaznacza w rozmowie z nami Magdalena Sroka.

I stwierdza, że do wyjaśnienia jest wiele wątków. – Po pierwsze są pomysłodawcy, ci, którzy decydowali o zakupie Pegasusa i wydawaniu pieniędzy w taki a nie inny sposób. Wskazania NIK-u mówią jednoznacznie, że doszło do przekroczenia uprawnień. Wszystkie kwestie dotyczące osób, które były inwigilowane i ci, o których jeszcze nie wiemy – to wszystko będzie wychodzić w toku przesłuchań i wniosków dowodowych. Z pewnością decydenci, którzy podejmowali decyzje, będą przesłuchiwani w pierwszej kolejności, czyli prezes PiS Jarosław Kaczyński, czy premier Beata Szydło. Ta lista będzie długa – zaznacza posłanka Magdalena Sroka. Czy PiS obawia się prac komisji?

– Pani Sroka bawi się w politykę, a nie w merytoryczne działania komisji – powiedział nam jeden z członków komisji śledczej ds. Pegasusa Jacek Ozdoba.