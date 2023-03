Watykan stwierdził nieważność ślubu Marty Kaczyńskiej! To nie wszystko

Co dziś robi była premier?

Kinga Duda

Kinga Duda (28 l.) to jedyne dziecko prezydenckiej pary Andrzeja Dudy iAgaty Kornhauser-Dudy. W kampanii prezydenckiej dzielnie wspierała tatę w trakcie spotkań z wyborcami. "Pierwsza córka" urodziła się w Krakowie. W latach 2014-2019 studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim na wydziale prawa. Skończyła także Szkołę Prawa Amerykańskiego. Jeszcze w trakcie studiów odbyła liczne staże w kancelariach prawnych, a także staż w Parlamencie Europejskim. W 2020 roku dość krótko pracowała u swojego taty. Była doradczynią ds. młodzieży w Kancelarii Prezydenta, jednak po fali publicznej krytyki zrezygnowała z tej posady. Wiadomo, że w styczniu 2020 roku przeprowadziła się do Londynu, gdzie odbyła trzymiesięczny staż w jednej z najlepszych tamtejszych kancelarii prawnych. Po powrocie do Polski rozpoczęła praktyki zawodowe jako przyszła pani adwokat w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza.

Kinga Duda bardzo konsekwentnie buduje swoją pozycję jako prawnika i z tym zawodem wiąże przyszłość. A prywatnie? Wiadomo bardzo niewiele, mówi się o tym, że Kinga wciąż jest singielką. Wyfrunęła z rodzinnego gniazdka, jakim był dla niej przez ostatnie lata Pałac Prezydencki. Od niedawna mieszka w wynajętym mieszkaniu w Warszawie. Czy jeszcze przed końcem kadencji jej taty będziemy świadkami hucznego ślubu prezydentówny? Nie wiadomo.

Ola Kwaśniewska

A jak potoczyły się losy innej prezydenckiej córki, także jedynaczki -Aleksandry Kwaśniewskiej (42 l.)? Ola dorastała na oczach całej Polski. Do Belwederu sprowadziła się z rodzicami jako 14-latka i mieszkała tam jako prezydentówna aż 10 lat. W tym czasie skończyła liceum i studia na Wydziale Psychologii UW. Jej pasją od zawsze był taniec. Nie bała się życia w świetle jupiterów. W 2006 roku w parze z tancerzem Rafałem Maserakiem zajęła drugie miejsce w "Tańcu z Gwiazdami" w TVN. Zdobyła serca publiczności i tak zaczęła się jej współpraca z tą stacją w roli dziennikarki.

Była reporterką Dzień dobry TVN, przeprowadzała wywiady dla dwutygodnika VIVA, a nawet użyczyła głosu Śpiącej Królewnie w Shreku. Wspólnie z mamą Jolantą Kwaśniewską prowadziła program w TVN Style pt. "Matki i córki". Od 2012 oku tworzy szczęśliwą parę małżeńską ze znanym piosenkarzem Kubą Badachem. To właśnie dla męża Aleksandra pisała teksty piosenek. Ostatnio w jej życiu zawodowym znów duże zmiany. Straciła pracę w TVN Style, po tym jak współprowadzony przez nią talk-show "Miasto kobiet" zdjęto z anteny. Teraz, jak zapewnia, powróci do pisania piosenek, w zaciszu swojej ekskluzywnej willi w Wilanowie.

Marta Kaczyńska

Najbardziej burzliwe życie prywatne stało się udziałem Marty Kaczyńskiej (43 l.), córki Marii i Lecha Kaczyńskich. Prawniczka i mama trójki dzieci: Martyny, Ewy i Stasia, od lat budzi ciekawość mediów. Osobista tragedia rodzinna związana z katastrofą smoleńską, trzech mężów, unieważnienie ślubu kościelnego i wuj Jarosław Kaczyński - jedna z najważniejszych postaci politycznych w kraju. Po pięcioletnim związku z Piotrem Smuniewskim, w 2007 r. wyszła za mąż za Marcina Dubienieckiego kolegę ze studiów, a od 2018 roku jest w związku małżeńskim z przedsiębiorcą Piotrem Zielińskim, z którym połączyła ją pasja do jazdy konnej. W 2007 r. Marta Kaczyńska wystąpiła o zaprzeczenie ojcostwa Piotra Smuniewskiego, a w 2017 r. na wniosek Marty Kaczyńskiej Watykan stwierdził nieważność ślubu kościelnego z jej pierwszym mężem.

Na co dzień mieszka w Sopocie, prowadzi własną kancelarię adwokacką w Gdyni. Od 2014 roku pisze także felietony do tygodnika "Sieci". W jednym z wywiadów mówiła: - Nigdy nie miałam ambicji, by stać się bohaterką tabloidów. Splot wydarzeń sprawił, że zostałam obiektem zainteresowania mediów.

Ostatnio znów trafiła na czołówki gazet z powodu nielegalnego kanału z przystanią w "mazurskim raju" niedaleko Giżycka, posiadłości trzeciego męża, do której ponoć przylatuje helikopterem.

Kasia Tusk

Aktywna medialnie jest córka byłego premiera i szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska Katarzyna Tusk (36 l.). Popularność zdobyła po występie w V edycji "Tańca z Gwiazdami", gdzie zajęła 3. miejsce w parze ze Stefano Terazzino. Blogerka, influencerka, znana z zamiłowania do mody prowadzi luksusowe życie, czym chętnie dzieli się w mediach społecznościowych z fanami.

Z wykształcenia psycholog zaliczana jest do grona najbardziej rozpoznawalnych blogerek w Polsce. Słynna sopocianka w sieci udziela porad dotyczących mody i urody. Jest też autorką dwóch książek. Kasia Tusk ma również własną markę odzieżową. Prywatnie jest żoną Stanisława Cudnego i mamą dwóch córeczek.

