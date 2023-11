Wassermann zastąpi Witek? Zaskakujące głosy z opozycji

Państwo PiS do zaorania - grzmi Leszek Miller

Prezydent Andrzej Duda wyznaczył Marka Sawickiego na marszałka seniora, który poprowadził początek obrad nowego Sejmu. Jeszcze tego samego dnia parlament zdecydował, że jego pracami pokieruje Szymon Hołownia, lider Polski 2050. Posłowie zdecydowali również o obsadzeniu stanowisk wicemarszałków. Sejm w poniedziałek na posiedzeniu wybrał na wicemarszałków Izby: Monikę Wielichowską (KO), Dorotę Niedzielę (KO), Włodzimierza Czarzastego (Nowa Lewica), Piotra Zgorzelskiego (Trzecia Droga) oraz Krzysztofa Bosaka (Konfederacja). Większości nie uzyskała natomiast kandydatka PiS Elżbieta Witek. Za jej kandydaturą głosowało 203 posłów, przeciw było 252, a wstrzymało się 3 posłów. Jarosław Kaczyński już zapowiedział, że PiS nie wystawi innego kandydata.

Mimo to, Szymon Hołownia zapewnił, że miejsce dla przedstawiciela PiS czeka. Co ciekawe, inni przedstawiciele opozycji deklarują, że poparliby na to stanowisko Małgorzatę Wassermann. - Pani Wassermann nie jest obciążona możliwymi zarzutami prokuratorskimi, nie ma mowy o tym, żeby ponosiła odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu, przez ostatnie lata też trzymała się na uboczu. Mogłaby być wicemarszałkiem - powiedziała dla WP Katarzyna Lubnauer.

Sejm wznowi obrady w przyszłym tygodniu, 21 listopada.

