Wałęsa prawie rozpłakał się z poruszenia, błagał o jedno!

Zadrwili sobie z Andrzeja Dudy! Oto, jak na to zareagował. Podsumował to tylko w dwóch zdaniach

Podczas wiecu zorganizowanego na Placu Zamkowym w Warszawie przemawiał premier Donald Tusk, ale nie zabrakło również bohatera Solidarności, byłego prezydenta Lecha Wałęsy. – Słyszeliście jakie wielkie sukcesy odnosiłem, a kierowałem się praktycznym widzeniem świata – mówił. Zaznaczył, że chce przekazać pewne uwagi, aby obecnemu pokoleniu, jak i Tuskowi udało się odnieść sukces. – Sukces premiera Tuska zatwierdzi sukces młodego pokolenia i mój osobisty. Jeśli odniesiecie klęskę, będą przeklinać nas i Lecha Wałęsę. Będą robić z was agentów, jak ze mnie próbowano zrobić – stwierdził. Korzystając z zaproszenia, słynny polityk zwrócił się z prośbą do publiczności.

– Moja prośba, szanujcie Tuska, bo kiedy wiedzieli, ze dobrze mi idzie, to zrobili mnie agentem, żebyście odeszli ode mnie. I osłabili mnie maksymalnie. Do dziś nie mogę się pozbierać, to samo próbowano zrobić z Tuskiem – chciano go zrobić niemieckim agentem. To wrogowie tak postępują! – powiedział.

– Proszę was! Błagam was, dajcie szansę 8 lat Tuskowi, jego drużynie – apelował Wałęsa. Jego zdaniem „los dał Polsce wielkiego polityka, polityka, który dociągnie Polskę do Europy”

– My rozbijaliśmy stary porządek, aby zbudować nowy. W tamtym czasie nie mogliśmy więcej, bo było niebezpiecznie. Dzisiaj, po 40 latach, możemy kontynuować. I taką szansę ma dzisiaj Tusk – mówił. – Proszę was, na osiem lat, na dwie kadencje, dajcie mu wszystko, aby mógł zrealizować wprowadzenie Polski do odzyskania straconych szans. Do wyremontowania po PiS-ie naszej ojczyzny. On może tego dokonać, ale bez was tego nie zrobi. Polska ma największą szansę w dziejach, ale pod przewodnictwem Tuska. Ja się na tym znam! – dodał były prezydent.

Poniżej w galerii zobaczysz byłego prezydenta Lecha Wałęsę wraz z żoną: