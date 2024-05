W Polsce będzie obowiązywał zakaz fotografowania?! MON już pracuje nad rozporządzeniem!

Wiemy jak rząd zrealizuje kluczową obietnice dotyczącą wyższej kwoty wolnej od podatku: "Będziemy etapować to rozwiązanie"

Rozporządzenie, nad którym pracuje obecnie MON, jest konsekwencją ustawy o obronie ojczyzny przyjętej w czasach, gdy rządził PiS.

Jak informuje portal prawo.pl, na liście miejsc objętych zakazem fotografowania znajdą się zarówno obiekty wojskowe, jak również urzędy, siedziby instytucji, wiadukty, tunele, mosty i inne miejsca, które są kluczowe dla funkcjonowania państwa.

Nie będzie można też utrwalać wizerunku osób lub ruchomości znajdujących się w tych obiektach. Wystarczy, że obok obiektu stanie zwykła tabliczka – z zakazem fotografowania. Za popełnienie wykroczenia grozi kara aresztu, grzywny, a także przepadek przedmiotów, którymi wykonano zdjęcia, czyli kamery, aparatu fotograficznego lub telefonu. Wyjątkami od tego zakazu może być na przykład konferencja szefostwa MON albo zdjęcia pamiątkowe robione przez zagraniczne delegacje.

Rozporządzenie może znacznie utrudnić prace dziennikarzom. Jeśli tabliczka zostanie umieszczona obok budynków np. Sejmu czy Pałacu Prezydenckiego- reporterzy nie będą mogli realizować wejść na żywo bez odpowiedniego zezwolenia. Procedura jego wydania ma trwać do 14 dni.

Jak mówi prawnik Jakub Borowiak w rozmowie z portalem „Wirtualne Media”:

- Zakaz fotografowania i filmowania obiektów będzie dotyczył również mediów. Co za tym idzie, przedstawiciele mediów będą zmuszeni każdorazowo ubiegać się o uzyskanie zezwolenia od organu właściwego w zakresie ochrony obiektu, który miałby zostać uwieczniony. W przeciwnym razie będą narażeni na popełnienie wykroczenia i poniesienie sankcji określonych w ustawie.

A co z archiwalnymi zdjęciami tych obiektów?

- Zakaz fotografowania i filmowania obiektów nim objętych będzie w pełni skuteczny dopiero po wejściu w życie przepisów wykonawczych i nie będzie odnosił skutku wstecz. Co za tym idzie, archiwalne fotografie i filmy nie będą musiały być usuwane z sieci – tłumaczy prawnik Jkub Borowiak, Zakaz przysporzy także problemów zwykłym obywatelom, którzy nie będą już mogli robić pamiątkowych zdjęć przy popularnych budynkach czy znanych mostach.

Ministerstwo Obrony Narodowej nie zdradza jednak jakie obiekty mogą zostać objęte zakazem, podkreśla jednak, że to organy właściwe do zapewnienia bezpieczeństwa danego budynku – „będą mogły skorzystać z takiego prawa w uzasadnionych okolicznościach”.

Jak podkreśla w rozmowie z „Wirtualnymi Mediami” Łukasz Borowiak:

- Sam zakaz można by ocenić pozytywnie, gdyby faktycznie miał efektywnie spełniać swój cel, jakim jest zapewnienie odpowiedniego poziomu obronności i bezpieczeństwa państwa. Zakaz w obecnym kształcie może przypominać jednak niechlubny powrót do zakazów fotografowania rodem z czasów PRL. Wydaje się, że regulacje te mogą tworzyć dość szerokie pole do nadużyć ze strony służb, ograniczając tym samym konstytucyjne prawa obywateli – kwituje prawnik.

