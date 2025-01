W mediach aż huczy od doniesień na temat partii Hołowni. Posłanka Bodnar oburzona: Kłamstwa i insynuacje

- Tekst ten, pełen kłamstw i insynuacji, został oparty na niezweryfikowanych i nieprawdziwych relacjach osób, które od dawna znane są z ataków na partię @PL_2050 oraz na mnie. Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że osoby szkalujące moje dobre imię w tym artykule, nie odważyły się nawet na publiczne podanie swoich personaliów - co powinno wzbudzić wątpliwości co do ich wiarygodności, a także prawdziwej motywacji. Zamiast przedstawiać fakty, autorka artykułu zdecydowała się na manipulowanie rzeczywistością, w sposób świadomie godzący w moje dobre imię. Tego rodzaju publikacje są nie tylko sprzeczne z zasadami etyki dziennikarskiej, ale również podważają zaufanie do mediów jako instytucji odpowiedzialnych za rzetelne informowanie opinii publicznej -napisała posłanka. Dodała, że jeśli nie będzie reakcji, to podejmie kroki prawne.