W czasie spotkania Konfederacji doszło do ataku. Mężczyzna groził i pluł na działaczy

Atak na Konfederację w klubie Hades w Mielcu

Do ataku na działaczy podkarpackiej Konfederacji doszło w sobotni wieczór w popularnym w Mielcu klubie Hades. To tam spotkali się członkowie partii, w tym startujący w wyborach do Sejmu Michał Poluboczek. - Było to kolejne wydarzenie zorganizowane przez lidera podkarpackiej Konfederacji – Michała Połuboczka. Podczas działań wyborczych kandydata z partii Mentzena doszło do gorszącego incydentu – informuje sztab kandydata na Posła RP Michała Połuboczka,

Mężczyzna groził i opluł działaczy podkarpackiej Konfederacji

Przed godziną 22.00 do lokalu Hades w Mielcu wszedł rosły i umięśniony mężczyzna, który niemal od razu zaczął grozić, znajdującym się w środku osobom. Prośby o uspokojenie się w niczym nie pomogły.

Pomimo rozsądnego zachowania zebranych mężczyzna stawał się coraz bardziej agresywny, a prośby załagodzenia sytuacji były bezskuteczne. Mężczyzna kilkukrotnie opluł właściciela lokalu, który jest również miejscowym działaczem Konfederacji – informuje sztab.

Członkowie sztabu Michała Poluboczka informują, że w pewnym momencie mężczyzna uległ namowie swojego kolegi i opuścił lokal.

O słowach wypowiedzianych przez napastnika oraz emocjach gości nie będziemy pisać, ponieważ są to zbyt drastyczne rzeczy. Jak ustalili zebrani na podstawie opinii wspólnych znajomych – zainteresowany delikwent ma opinię „grubego gangstera”, a na pytanie o jego tożsamość rozmowa z osobami, które go znają od razu się kończyła – zaznaczają pracownicy sztabu.

Mielecka policja: nie ma oficjalnego zgłoszenia

Młodsza aspirant Bernadetta Krawczyk z mieleckiej policji przekazała nam, że do tej pory nie wpłynęło oficjalnie zgłoszenie w sprawie sobotniego ataku na działaczy Konfederacji. Potwierdziła, że w sobotę była interwencja policji w klubie Hades, która dotyczyła agresywnego zachowania jednego z gości. Ten miał być dobrze zbudowany i mieć kaszkiet. Policja patrolowała rejon klubu kilkukrotnie i nie zauważyła nikogo agresywnego, który mógłby odpowiadać rysopisowi.

Policjanci, którzy przybyli do klubu początkowo nie zastali zgłaszającego na miejscu. Dopiero po czasie na miejscu pojawił się właściciel. Przekazał policji, że on sam ma podjąć ewentualną decyzję o tym, czy sprawa zostanie zgłoszona służbom.

ZOBACZ: W czasie spotkania Konfederacji doszło do ataku