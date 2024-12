i Autor: ART SERVICE/Super Express Andrzej Duda

Nowelizacja bez podpisu

Ważna ustawa bez podpisu prezydenta. Trafi do Trybunału Konstytucyjnego

Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawę z dnia 21 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw. Prezydent ma wątpliwości co do niektórych zapisów, m.in. co do sankcji za niewypełnianie przez polskie związki sportowe obowiązków parytetów płci w zarządzie.