Ukraina gotowa na rozejm. Jest reakcja premiera Tuska

Zawieszenie broni na Ukrainie

Ze wspólnego oświadczenia USA i Ukrainy po wtorkowych rozmowach w Arabii Saudyjskiej wynika, że Ukraina wyraziła gotowość przyjęcia propozycji USA dotyczącej wdrożenia natychmiastowego, tymczasowego 30-dniowego zawieszenia broni, a USA natychmiast przywrócą wymianę informacji wywiadowczych i wsparcie wojskowe dla Ukrainy.

Z kolei ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że podczas rozmów w Arabii Saudyjskiej strona amerykańska zaproponowała całkowite zawieszenie broni na froncie wojny Ukrainy z Rosją na 30 dni w powietrzu, na wodzie i wzdłuż całej linii walk.

Jest komentarz Donalda Tuska

Wygląda na to, że Amerykanie i Ukraińcy zrobili ważny krok w kierunku pokoju - ocenił premier Donald Tusk, który we wtorek wieczorem odniósł się do wyrażonej przez Ukrainę gotowości wdrożenia 30-dniowego zawieszenia broni.

- "Wygląda na to, że Amerykanie i Ukraińcy zrobili ważny krok w kierunku pokoju. A Europa jest gotowa pomóc osiągnąć sprawiedliwy i trwały pokój" - napisał na X Tusk.

