Ujawniono zdjęcia ze spotkania Trumpa i Zełenskiego w Watykanie. Robią wrażenie

Jak poinformował portal RBK-Ukraina, powołując się na Biuro Prezydenta Ukrainy, do spotkania Trumpa z Zełenskim doszło w bazylice św. Piotra. Rzecznik Zełenskiego, Serhij Nykyforow, przekazał, że rozmowa trwała około 15 minut i odbyła się w cztery oczy. Na opublikowanych zdjęciach widać prezydentów siedzących naprzeciwko siebie. Na jednym ze zdjęć widać również prezydenta Francji Emmanuela Macrona i premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, którzy rozmawiają z przywódcami USA i Ukrainy.

Biały Dom potwierdził, że rozmowa była "bardzo produktywna", jednak nie podano więcej szczegółów. Dyrektor ds. komunikacji Białego Domu, Steven Cheung, zapowiedział, że więcej informacji zostanie ujawnionych w późniejszym terminie.Nykyforow poinformował, że prezydenci USA i Ukrainy uzgodnili kontynuowanie negocjacji w sobotę. Trwają przygotowania do tych rozmów, co sugeruje, że piątkowe spotkanie było jedynie wstępem do bardziej szczegółowych dyskusji.

Pojawiają się także doniesienia o ultimatum postawionym przez Trumpa. Brytyjski "Times" informuje, że prezydent USA grozi wycofaniem się z procesu pokojowego w przyszłym tygodniu, jeśli nie dojdzie do porozumienia w sprawie wojny w Ukrainie. Jednocześnie, jak podaje gazeta, rosną naciski na Zełenskiego, by zaakceptował warunki pokojowe zaproponowane przez amerykańskiego przywódcę.

Propozycja USA, przedstawiona Moskwie i Kijowowi przez wysłannika Steve'a Witkoffa, budzi kontrowersje. Według doniesień medialnych, zakłada ona oficjalne uznanie przez USA rosyjskiej kontroli nad anektowanym Krymem oraz de facto uznanie rosyjskiej kontroli nad obszarami na wschodzie i południu Ukrainy, zajętymi przez rosyjskie wojska.

Europejczycy i Ukraińcy przedstawili kontrpropozycję, która zakłada, że rozmowy o kontroli nad terytorium powinny być uzależnione od zawieszenia broni.

Stanowisko Trumpa i Zełenskiego

W piątkowej rozmowie z magazynem "Time" Trump stwierdził, że "Krym zostanie przy Rosji" i ponownie obarczył Kijów winą za wybuch wojny. Z kolei Zełenski odrzuca możliwość prawnego uznania okupacji Krymu, argumentując, że byłoby to sprzeczne z konstytucją Ukrainy.

Po zakończeniu uroczystości pogrzebowych papieża, Wołodymyr Zełenski dodał post na Telegramie, w którym ocenił swoją rozmowę z prezydentem USA.

- Dobre spotkanie. W cztery oczy zdołaliśmy omówić wiele. Mamy nadzieję na wynik wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy. Obrona życia naszych ludzi. Pełne i bezwarunkowe wstrzymanie ognia. Solidny i długotrwały pokój, który uchroni (nas) przed powtórzeniem się wojny - napisał.

Jak podkreślił, było to "bardzo symboliczne spotkanie, które ma potencjał, by stać się historycznym, jeśli osiągnięte zostaną wspólne rezultaty". Podziękował na koniec wpisu Trumpowi.

Zdjęcia ze spotkania liderów

Upubliczniono zdjęcia ze spotkania Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa. Widać na nich, jak politycy siedzą na przeciw siebie na ustawionych blisko dwóch krzesłach. Między nimi nie ma żadnego stolika, wokół nie ma także innych osób ani żadnych mebli. Prezydenci, nachyleni ku sobie, z powagą patrzą sobie w oczy, nie wykonując żadnych gestów. Fotografie robią monumentalne wrażenie i znacznie różnią się od tych, jakie można oglądać podczas oficjalnych spotkań, jak na przykład w Białym Domu.

W naszej galerii zobaczysz, jak wyglądało to spotkanie:

